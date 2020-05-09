«День Победы» прозвучал на удмуртском, татарском, марийском языках

К 9 мая регионы Приволжья исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова на национальных языках.

Ижевск. Удмуртия. Песня «День Победы» прозвучала на языках народов Поволжья. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова перевели на мокшанский, эрзянский, марийский, башкирский, удмуртский, чувашский и татарский языки.

Вместе с заслуженными артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и народными ансамблями, симфоническими оркестрами «День Победы» исполнили студенты, волонтеры, участники шоу «Голос.Дети», кавер-групп и чемпионы Высшей лиги КВН.

Запись всех выступлений проходила в феврале - начале марта 2020 года, еще до введения режима самоизоляции. В Удмуртии к акции присоединился коллектив филармонии – Академическая хоровая капелла.

Напомним, что 9 мая на улицах Ижевска зазвучат песни, посвященные Великой Отечественной войне.