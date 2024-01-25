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Устраивавших тайные концерты музыкантов рок-группы «Би-2» задержали на Пхукете

13:07, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Устраивавших тайные концерты музыкантов рок-группы «Би-2» задержали на Пхукете
13:07, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
329
0
#Таиланд\n#Россия\n#Израиль\n#культура\n#музыка\n#полиция\n#концерты\n#рок\n#задержание
Фото: pxhere.com
329
0

Суд назначит им штраф.

Патонг. Таиланд. На острове Пхукет полиция арестовала участников рок-группы «Би-2». Они давали концерты, не имея разрешения на работу в Таиланде, передает ИА «Регнум» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в отделении полиции города Патонг, задержаны 7 человек, шестеро из которых имеют российское гражданство, один – израильское. Стражи порядка подтвердили, что речь идет о рок-группе «Би-2».

По законам королевства, музыкантам придется заплатить штраф, размер которого установят по итогам судебного разбирательства.

Напомним, один из лидеров группы, Егор Бортник (Лева «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), заявил, что больше не вернется в Россию. 

13:07, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
329
0
#Таиланд\n#Россия\n#Израиль\n#культура\n#музыка\n#полиция\n#концерты\n#рок\n#задержание