Устраивавших тайные концерты музыкантов рок-группы «Би-2» задержали на Пхукете

Патонг. Таиланд. На острове Пхукет полиция арестовала участников рок-группы «Би-2». Они давали концерты, не имея разрешения на работу в Таиланде, передает ИА «Регнум» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в отделении полиции города Патонг, задержаны 7 человек, шестеро из которых имеют российское гражданство, один – израильское. Стражи порядка подтвердили, что речь идет о рок-группе «Би-2».

По законам королевства, музыкантам придется заплатить штраф, размер которого установят по итогам судебного разбирательства.

Напомним, один из лидеров группы, Егор Бортник (Лева «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), заявил, что больше не вернется в Россию.