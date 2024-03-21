Новый музыкальный инструмент создал удмуртский художник и музыкант Чудья Жени

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский художник и музыкант Чудья Жени создал новый музыкальный инструмент. Об этом сам мастер по изготовлению традиционных музыкальных инструментов рассказал «Сусанину». Он совместил традиционную удмуртскую «скрипку» кубыз и домбру.

«Как известно, у кубыза три струны. Для увеличения музыкального диапазона я решил сделать себе инструмент с четырьмя альтовыми струнами (самая нижняя нота ля 110 Hz). А ещё я периодически люблю играть на нескольких струнах как на гитаре, на кубызе это не очень удобно, так как нет ладов и короткий гриф. Можно было сделать отдельный щипковый инструмент типа домбры, но раз я выступаю на концертах, то носить с собой более одного инструмента не очень удобно. К тому же, я решил запустить ещё сольную музыкальную карьеру и постепенно пишу альбом, где играю на разных инструментах», — рассказал Чудья Жени.

Он отметил, что всё это подтолкнуло его к созданию двухгрифного кубыза, где длинный боковой гриф — это щипковая домбра. Также мастер установил внутри звукосниматели для подключения к педалям эффектов, что даёт возможности «третьего» инструмента.

«Самое главное, не надо переключаться во время концерта и таскать с собой больше вещей. А каким будет окончательный звук я не знал, только надеялся, лишь бы всё играло. Я знаю, что в мире существуют двухгрифные гитары, бас-гитары и их совмещение, также арфа-гитары. А подобный инструмент, как у меня, нигде не видел. Возможно, кто-то сейчас это тоже делает», — признался музыкант.

Корпус инструмента он сам выдолбил из одной цельной толстой доски. Время на изготовление ушло в два раза больше, чем на обычный кубыз. Мастер не считал, сколько именно времени у него ушло на работу, но начал делать инструмент он весной 2023 года.

«На всех частях одновременно не получится играть, либо смычком в вертикальном положении, либо как на домбре. Но используя лупер можно зациклить кусок музыки и поверх играть дальше. В этом случае можно слышать звук одновременно всех шести струн», — пояснил музыкант.

Напомним, Чудья Жени (Евгений Бикузмн) является основателем группы post-dukes и этнического музыкального лейбла «Дукес».