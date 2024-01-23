Музыкальный дуэт Rauf & Faik сняли клип в ижевских декорациях

Ижевск. Удмуртия. Музыкальный дуэт из Удмуртии Rauf & Faik выпустили клип (12+) на свою новую песню. Съёмки проходили в Ижевске.

В клипе на песню «Так много слов» в качестве локаций использованы ижевские достопримечательности, в числе которых Главный корпус оружейного завода, Летний сад, сквер у памятника Владимиру Ленину на Советской, сквер у Дворца пионеров. Также съёмки проходили в стенах Национальной библиотеки Удмуртии.

Клип вышел 19 января 2024 года.