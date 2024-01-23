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Музыкальный дуэт Rauf & Faik сняли клип в ижевских декорациях

10:30, 23 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Музыкальный дуэт Rauf & Faik сняли клип в ижевских декорациях
10:30, 23 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#музыка\n#Rauf & Faik
Фото: Скриншот из видео
254
0

Съёмки проходили, в том числе, в здании Национальной библиотеки Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Музыкальный дуэт из Удмуртии Rauf & Faik выпустили клип (12+) на свою новую песню. Съёмки проходили в Ижевске.

В клипе на песню «Так много слов» в качестве локаций использованы ижевские достопримечательности, в числе которых Главный корпус оружейного завода, Летний сад, сквер у памятника Владимиру Ленину на Советской, сквер у Дворца пионеров. Также съёмки проходили в стенах Национальной библиотеки Удмуртии.

Клип вышел 19 января 2024 года.

10:30, 23 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#музыка\n#Rauf & Faik