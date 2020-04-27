Хоровая капелла исполнила на удмуртском языке песню военных лет в рамках акции «Наш День Победы»

В проекте принимают участие все 14 регионов ПФО.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия приняла участие в акции «Наш День Победы», исполнив песню великого подвига «День Победы». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Проект, запущенный во всех 14 регионах ПФО, посвящен 75-летию Великой Победы. От Удмуртии к народной акции присоединился коллектив Удмуртской государственной филармонии – Академическая хоровая капелла. Часть композиции Давида Тухманова и Владимира Харитонова капелла исполнила на удмуртском языке.

Съемки клипа прошли еще до введения режима самоизоляции. На кадрах запечатлены символы памяти и трудового вклада региона: Вечный огонь, памятник труженикам тыла, сквер имени Калашникова вблизи Ижевского госуниверситета.

Отметим, в годы войны более 50 промышленных предприятий Москвы, Киева, Тулы, Харькова и других городов продолжили работу в республике. В этот период шло строительство железной дороги Ижевск-Балезино. Ижевский машиностроительный завод выпустил более 11 млн винтовок и карабинов. Это больше, чем вся масса оружия этого же класса, произведенного всей Германией.

Участие в акции уже приняли Мордовия и Марий Эл. Видеоролики регионов ПФО можно посмотреть в соцсетях по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды, а также посмотреть в эфире ТРК «Удмуртия», на радио «Моя Удмуртия», радио «Адам», «Радио России».