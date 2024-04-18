Музыкальные группы Ижевска приглашают принять участие в фестивале NOVART 2024

Ижевск. Удмуртия. Пятый независимый фестиваль нового молодёжного искусства NOVART 2024 пройдёт в Ижевске 22 июня. Его организаторы объявили open-call для музыкантов.

Как и в прошлый раз, в этом году «НовАрт» пройдёт на двух площадках: Национальный центр ДПИ и ремёсел Удмуртии и клуб «Свет».

Дата окончания приёма заявок: 26 мая включительно. Результаты объявят 2 июня. Положение о фестивале и форма заявки доступны в официальном сообществе на сайте «ВКонтакте».

Напомним, цель фестиваля — презентовать новое ижевское музыкальное, визуальное, театральное искусство. Кураторами в этом году выступают: Анастасия Степурина (директор фестиваля, основательница «Продюсерского бюро АС», режиссёр независимого театра), Чудья Жени (музыкант, основатель лейбла «Дукес», мастер в «Доме ремёсел»), Роман Трущёв (профессиональный музыкант, артист Удмуртской государственной филармонии), Макс Климова (музыкант, режиссёр, сооснователь творческого объединения «культяпка»).

Фестиваль появился в 2018 году, его ежегодно посещает около 5 000 человек. В 2024 году дневная часть фестиваля пройдёт в «Доме ремёсел» с 16:00 до 18:00, ночная — в клубе «Свет» с 18:00 до 23:00.

Возрастное ограничение на дневные площадки 12+, на ночную 16+, после 23:00 — 18+.