Ориентированный на этническую музыку лейбл «Дукес» появился в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский художник, автор музыкального проекта post-dukes, кубызчи Чудья Жени (Евгений Бикузин) основал лейбл «Дукес». Об этом рассказал «Сусанину» сам музыкант.

Лейбл — это компания, которая создаёт, продвигает и распространяет музыку. По словам собеседника, есть много мнений по поводу того, нужны ли вообще лейблы в современном мире, ведь каждый человек может выгрузить свои песни на международные стриминговые площадки («Спотифай», «АйТюнс», «Яндекс Музыка»).

«Начинающий лейбл не будет приносить прибыли, пока не будет сотен тысяч платных прослушиваний в месяц. Поэтому, пока мой лейбл ничем не отличается от домашней студии. Но, надеюсь, всё еще впереди», — сказал Чудья Жени.

Он признался, что всегда хотел создать свой лейбл, потому что эта работа подразумевает выпуск хорошей этнической музыки разных жанров; продвижение удмуртской музыки и музыки других малых народов; создание комьюнити по интересам; помощь начинающим фолк-артистам.

«Так как я музыкант, я могу поделиться своим опытом. Артисту не надо самому думать и искать, где и как выпускать свою музыку. Лейбл помогает с продвижением: у него есть своя аудитория, которая обратит внимание на начинающего артиста лейбла. Также лейбл будет помогать с дизайном обложек, советами по саунд-дизайну, консультировать по техническим и творческим вопросам», — пояснил музыкант.

Чудья Жени также подчеркнул, что в первую очередь лейбл «Дукес» ориентирован на цифровой выпуск этно-музыки. Он выделил три направления, с которыми ему самому было бы интересно поработать: аутентичный фолк любых народов мира; современный рок/поп/инди на языках малых народов; музыка с использованием традиционных музыкальных инструментов.

Напомним, изначально «Дукес» — это музыкальный проект, в котором Чудья Жени, Таня Тихонова и Лиля Леонтьева исполняли удмуртские аутентичные напевы под инструмент кубыз. После электронных экспериментов группа переименовалась в post-dukes.

«Когда я начал искать название для лейбла, вспомнил про наш первый проект. Дукес же — это традиционный удмуртский верхний кафтан, переводить это слово на русский будет не совсем корректно», — подчеркнул собеседник «Сусанина».

Он также отметил, что его лейбл — это пока не организация: «Пока это только я, и мне помогают мои близкие. Например, с дизайном помогает жена Вера Штыкова, а с текстами — подруга Настя Шумилова».