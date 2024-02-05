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Лауреата трех премий «Грэмми» задержали сразу после вручения наград

10:59, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Лауреата трех премий «Грэмми» задержали сразу после вручения наград
10:59, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
196
0
#США\n#культура\n#музыка\n#искусство\n#шоу-бизнес\n#награды\n#премии\n#Гремми\n#драка\n#полиция\n#задержание\n#арест\n#музыканты
Фото: pxhere.com
196
0

Причина ареста не имеет отношения к музыке.

Лос-Анджелес. США. Получившего три музыкальные премии «Грэмми» американского рэпера Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) сразу после награждения задержала полиция. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Hollywood Reporter.

В правоохранительных органах уточнили, что артист участвовал в драке. Возможно, он выйдет на свободу уже через несколько часов.

Музыканта отметили за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael.

Добавим, в номинации «Песня года» премию «Грэмми» получила американская певица Билли Айлиш. Жюри посчитало лучшей ее композицию What Was I Made For, прозвучавшую в фильме «Барби». Церемония награждения прошла в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе.

10:59, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
196
0
#США\n#культура\n#музыка\n#искусство\n#шоу-бизнес\n#награды\n#премии\n#Гремми\n#драка\n#полиция\n#задержание\n#арест\n#музыканты