Лауреата трех премий «Грэмми» задержали сразу после вручения наград

Лос-Анджелес. США. Получившего три музыкальные премии «Грэмми» американского рэпера Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) сразу после награждения задержала полиция. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Hollywood Reporter.

В правоохранительных органах уточнили, что артист участвовал в драке. Возможно, он выйдет на свободу уже через несколько часов.

Музыканта отметили за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael.

Добавим, в номинации «Песня года» премию «Грэмми» получила американская певица Билли Айлиш. Жюри посчитало лучшей ее композицию What Was I Made For, прозвучавшую в фильме «Барби». Церемония награждения прошла в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе.