Продюсерский центр Стаса Михайлова закрыли налоговики

Москва. Продюсерский центр «Творческая мастерская» Стаса Михайлова прекратил существование. Организация ликвидирована Федеральной налоговой службой (ФНС) России по инициативе певца, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Заявление о ликвидации юридического лица Стас Михайлов подал еще в конце 2022 года. Бюрократические процедуры были завершены лишь недавно.

Сообщается, что центр работал в течение 12 лет. В 2021 году его выручка составила 5,9 млн рублей, тогда как прибыли он принес лишь 685 тыс. Сферами деятельности организации были развитие исполнительского мастерства, распространение теле- и радиоконтента.