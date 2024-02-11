Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Продюсерский центр Стаса Михайлова закрыли налоговики

15:16, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Продюсерский центр Стаса Михайлова закрыли налоговики
15:16, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Россия\n#культура\n#искусство\n#музыка\n#эстрада\n#ФНС\n#налоги\n#Стас Михайлов
Фото: pxhere.com
88
0

Процедура длилась больше года.

Москва. Продюсерский центр «Творческая мастерская» Стаса Михайлова прекратил существование. Организация ликвидирована Федеральной налоговой службой (ФНС) России по инициативе певца, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Заявление о ликвидации юридического лица Стас Михайлов подал еще в конце 2022 года. Бюрократические процедуры были завершены лишь недавно.

Сообщается, что центр работал в течение 12 лет. В 2021 году его выручка составила 5,9 млн рублей, тогда как прибыли он принес лишь 685 тыс. Сферами деятельности организации были развитие исполнительского мастерства, распространение теле- и радиоконтента.

15:16, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Россия\n#культура\n#искусство\n#музыка\n#эстрада\n#ФНС\n#налоги\n#Стас Михайлов