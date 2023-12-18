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В 2024 году в России впервые проведут музыкальный конкурс «Интервидение»

17:04, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В 2024 году в России впервые проведут музыкальный конкурс «Интервидение»
17:04, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Россия\n#СНГ\n#культура\n#музыка\n#конкурсы
Фото: pxhere.com
35
0

Мероприятие анонсировал на Совете глав правительств СНГ Михаил Мишустин.

Москва. Первый международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2024 году. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, пишет «Российская газета».

Правила творческого состязания будут определены совместно со странами-партнерами. Также представители этих государств войдут в жюри и оргкомитет.

По словам Мишустина, провести такой конкурс предложили деятели культуры. Мероприятие станет ежегодным, к участию будут допускать все государства, готовые к взаимоуважительному и равноправному диалогу. 

17:04, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Россия\n#СНГ\n#культура\n#музыка\n#конкурсы