В 2024 году в России впервые проведут музыкальный конкурс «Интервидение»

Москва. Первый международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2024 году. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, пишет «Российская газета».

Правила творческого состязания будут определены совместно со странами-партнерами. Также представители этих государств войдут в жюри и оргкомитет.

По словам Мишустина, провести такой конкурс предложили деятели культуры. Мероприятие станет ежегодным, к участию будут допускать все государства, готовые к взаимоуважительному и равноправному диалогу.