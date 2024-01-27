Участников группы «Би-2» вышлют из Таиланда за нелегальные концерты

Патонг. Таиланд. Арестованных на Пхукете музыкантов рок-группы «Би-2» ждет депортация. Перед этим их этапируют с острова в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на РИА Новости.

По словам российского генконсула в Пхукете Владимира Соснова, которые приводит агентство, высылке из страны подлежат 7 человек, из которых пятеро – россияне, остальные въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Их отправят в те государства, откуда они прибыли.

Напомним, рокеров арестовали 25 января за нелегальное проведение двух платных концертов. Это является трудовой деятельностью, тогда как визы у музыкантов были туристические. Суд оштрафовал каждого из задержанных на 95 долларов США (8 504 рубля).

Добавим, один из лидеров группы, Егор Бортник (Лева «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), заявил, что больше не вернется в Россию.