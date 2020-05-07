На улицах Ижевска 9 мая прозвучит «День Победы» на удмуртском языке

Военные песни будут играть весь день через системы громкой связи города.

Ижевск. Удмуртия. Легендарная песня «День Победы», исполненная на удмуртском языке, прозвучит на улицах Ижевска 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.



Военные песни будут звучать с 10:00 до 19:00 через системы громкой связи. Акция начнётся с песни «День Победы», ей же, только уже с куплетами на удмуртском языке, и завершится.



Свои версии композиции, где первый и третий куплет звучат на удмуртском языке, записали Академическая хоровая капелла и Ансамбль песни и пляски «Италмас», в рамках акции «Наш День Победы»

Напомним, что мероприятия в Ижевске, запланированные ко Дню Победы, пройдут в непривычном формате. В акции «Бессмертный полк» можно принять участие онлайн, загрузив фото ветерана на сайт. С 27 апреля можно зарегистрироваться на онлайн-забег «Эстафета мира» и совершить индивидуальную пробежку не менее 3 км.