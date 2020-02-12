Итоги дня: возобновление полетов санавиации в Удмуртии, жертвы мошенников и почетное звание Воткинска

Обзор самых интересных новостей среды.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подводят итоги прошедшего дня и рассказывают о самых важных новостях среды.

Полеты:

С приходом благоприятной погоды санавиация Удмуртии возобновила полеты. В прошлом году с её помощью удалось эвакуировать 96 пациентов.

Доверчивость:

За сутки 15 жителей Удмуртии лишились денег из-за мошенников. Потерпевшие перевели злоумышленникам почти 1 млн рублей.

Непорядок:

Новый корпус детсада №20 на улице Баранова в Ижевске несколько месяцев работает без медкабинета. Учреждение не получило соответствующую лицензию.

Фантазируйте:

Жители Удмуртии могут придумать логотип для Гербера. Он должен отражать культуру и язык народа. Работы принимают до 1 марта.

Новый статус:

Воткинск может получить почетное звание «Город трудовой доблести». Голосование запустят на следующей неделе.