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Житель Воткинска хотел интима, но стал жертвой мошенников

09:50, 05 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Житель Воткинска хотел интима, но стал жертвой мошенников
09:50, 05 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
55
0
#мошенники\n#интернет\n#Воткинск
Фото: unsplash.com (Моника Козуб)
55
0

Мужчина в начале внёс предоплату девять тысяч рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске мошенники похитили у местного жителя более 400 тысяч рублей под предлогом предоставления интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

31-летний мужчина нашёл в интернете объявление о предоставлении интимных услуг. Выбрав девушку, он позвонил по указанному номеру и внёс предоплату девять тысяч рублей. После этого с ним связался незнакомец, представившийся оператором сайта, и пояснил, что мужчине необходимо оплатить страховку 30 тысяч рублей.

Затем мнимый «оператор сайта» позвонил мужчине ещё раз и сообщил, что сайт заблокирован, и необходимо перевести деньги для разблокировки. Переведённые деньги он пообещал вернуть, однако, не сделал этого.

В общей сложности потерпевший перевёл на неизвестные счета 430 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы в процессе установления личностей мошенников. 

09:50, 05 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
55
0
#мошенники\n#интернет\n#Воткинск