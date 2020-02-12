Открытый осенью детский сад в Ижевске до сих пор работает без медкабинета

В ситуацию вмешалась прокуратура.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии выявила в Ижевске детский сад, работающий без медицинского кабинета с осени 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что новый корпус детсада №20, открытый осенью 2019 года на улице Баранова, не имел лицензии на оказание медпомощи детям. Медицинский кабинет в момент проверки не действовал.

Прокурор вынес представление главврачу Детской городской поликлиники № 6 об устранении нарушения. Документы для получения лицензии на открытие медкабинета направлены в управление по лицензированию республиканского Минздрава.

Напомним, что новый корпус детского сада №20 начали строить ещё в 2013 году. Стройку заморозили на уровне вбитых свай из-за отсутствия финансирования. Работы на площадке запустили вновь в январе 2018 года и закончили летом 2019 года. Детсад стал новаторским для города. Тут создана современная развивающая среда и введена лаборатория STEM-образования для дошкольников.