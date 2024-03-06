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Челябинский мошенник получил наказание за обман ижевских пенсионеров

13:15, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Челябинский мошенник получил наказание за обман ижевских пенсионеров
13:15, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#мошенники\n#пенсионеры\n#Ижевск\n#Челябинск
Фото: ИА «Сусанин»
104
0

Общая сумма материального ущерба составила более 2,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска признал виновным жителя Челябинска по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что в сентябре 2022 года обвиняемый вместе с неустановленными лицами похищал деньги у пенсионеров в Ижевске.

Соучастники преступлений звонили пожилым людям и сообщали заведомо ложную информацию о том, что их родственники стали виновниками ДТП. Доверчивые пенсионеры передавали деньги прибывшем курьерам, которые впоследствии переводили часть денег на счета мошенников, оставляя себе вознаграждение.

Суммарно от действий злоумышленников пострадали 12 ижевчан, у которых похитили более 2,3 млн рублей.

Суд назначил мошеннику наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворили в полном объёме.

13:15, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#мошенники\n#пенсионеры\n#Ижевск\n#Челябинск