Челябинский мошенник получил наказание за обман ижевских пенсионеров

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска признал виновным жителя Челябинска по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что в сентябре 2022 года обвиняемый вместе с неустановленными лицами похищал деньги у пенсионеров в Ижевске.

Соучастники преступлений звонили пожилым людям и сообщали заведомо ложную информацию о том, что их родственники стали виновниками ДТП. Доверчивые пенсионеры передавали деньги прибывшем курьерам, которые впоследствии переводили часть денег на счета мошенников, оставляя себе вознаграждение.

Суммарно от действий злоумышленников пострадали 12 ижевчан, у которых похитили более 2,3 млн рублей.

Суд назначил мошеннику наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворили в полном объёме.