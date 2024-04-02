Жителей Удмуртии вновь предостерегли о попытках мошенничества при получении пенсий

Ижевск. Удмуртия. В адрес отделения Социального фонда России по Удмуртии поступают обращения граждан о попытках мошенничества. Как сообщает группа по взаимодействию со СМИ СФР, со слов жителей, злоумышленники звонят на телефон гражданина и сообщают, что у него обнаружен неучтённый стаж, который повлияет на размер пенсии в сторону увеличения.

«Напоминаем, что мошенники постоянно ищут способы обмана граждан, особенно людей старшего возраста. Из-за этого пенсионеры часто сталкиваются с различными манипуляциями и становятся жертвами злоумышленников», — говорится в сообщении.

Как же обманывают мошенники? Например, они сообщают недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны Социального фонда, Налоговой службы и отделов социальной защиты.

Также злоумышленники распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых людей с целью сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живёт по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной.

Также мошенники уточняют, получил ли человек выплаты (пенсию или пособие) и направляют в Социальный фонд России разбираться.

Недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги. Пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.

«Обращаем внимание, что сотрудники СФР никогда не звонят гражданам с просьбой сообщить код из входящего СМС-сообщения или какие-либо личные данные. Также сотрудники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда — не верьте, это мошенники», — отметили в СФР.

Там напомнили, что Социальный фонд настоятельно рекомендует не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчёту пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы Социального фонда, а также МФЦ.

Получить консультацию по вопросам о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах можно через единый контакт-центр отделения СФР по Удмуртии по номеру 8 800 200 13 16 (звонок бесплатный)

Для получения личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), всегда можно обратиться:

- в клиентскую службу Отделения СФР по Удмуртской Республике;

- в Электронную приёмную фонда по ссылке;

- на портал госуслуг.

Полная информация о мерах поддержки Социального фонда доступна на сайте, а также в официальных аккаунтах фонда в социальных сетях Телеграм, «ВКонтакте» и «Одноклассники».