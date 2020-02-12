Логотип для национального праздника «Гербер» предложили придумать жителям Удмуртии

Символ должен отражать развитие культуры и языка удмуртского народа.

Вавож. Удмуртия. Жителям Удмуртии предложили придумать логотип для национального праздника окончания весенних полевых работ «Гербер». Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

Символ должен отражать современные тенденции развития культуры и языка удмуртского народа, а также обеспечивать узнаваемость праздника и удобство продвижения.

Победившую эмблему будут использовать на деловой документации, размещать на сувенирной продукции.

Работы принимают до 1 марта. Победитель получит 30 тыс. рублей, с ним заключат соглашение на разработку полного брендбука праздника.

Напомним, в 2020 году Гербер пройдет в Вавожском районе. На празднике гостям предложили отказаться от одноразовой посуды.