Под предлогом мнимого ДТП у пенсионерки в Ижевске похитили миллион рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у пенсионерки похитили миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 83-летней ижевчанке позвонил неизвестный, сообщив, что её племянница стала виновницей ДТП. Для освобождения родственницы необходимо передать миллион рублей. После этого пенсионерка передала деньги приехавшему курьеру, а спустя некоторое время выяснила, что её племянница ни в какое ДТП не попадала.

Она обратилась в правоохранительные органы, которые по итогу оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже. Им оказался 18-летний безработный житель Ижевска.

Он рассказал сотрудникам полиции, что с ним в мессенджере связался незнакомец с предложением заработать в курьерской службе. Молодой человек перевёл похищенные деньги неустановленным лицам, часть оставил себе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция напоминает, что гражданам необходимо проявлять бдительность и при подобных звонках перезванивать своим родственникам и уточнять информацию. Переводить деньги незнакомцам категорически не приветствуется. В МВД просят жителей Удмуртии провести беседу на эту тему со своими пожилыми родственниками.