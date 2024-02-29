Владельца интернет-маркета «Озон» освободили от обязанности возмещать ущерб жителю Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии освободил владельца интернет-маркета «Озон» от необходимости возмещать ущерб покупателю. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

5 ноября 2022 года ижевчанин зарегистрировался на сайте «Озон», чтобы купить деревообрабатывающий станок стоимостью 29 999 рублей. На следующий день он попытался сделать заказ, но, обнаружив отсутствие доставки в его регион, связался с продавцом напрямую для оформления доставки в Ижевск через приложение «Озон». После этого мужчина оплатил товар по ссылке, отправленной на электронную почту мужчины третьим лицом.

Не получив товар, покупатель понял, что стал жертвой мошенников, и решил, что вина лежит на сайте, который предоставил недостоверную информацию. Он подал иск в суд о возмещении ущерба. Суд первой инстанции вынес решение в пользу истца, однако владелец сайта «Озон» подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики.

Рассмотрев дело, Верховный суд Удмуртии вынес решение в пользу ответчика, так как вся необходимая информация на сайте была предоставлена, и истец стал жертвой мошенников только из-за своей неосмотрительности.

Таким образом, обжалуемое решение было отменено, а требование потребителя о возмещении убытков оставлено без удовлетворения.