Воткинск может стать «городом трудовой доблести»

Онлайн-голосование стартует на сайте муниципалитета на следующей неделе.

Воткинск. Удмуртия. В администрации Воткинска состоялось заседание рабочей группы по присвоению городу почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета в среду, 12 февраля.

Напомним, подобное звание присваивается городу в России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В состав рабочей группы в Воткинске вошли представители администрации, завода, ветеранских и общественных организаций города. В администрации отметили, что заявку планируют сформировать в максимально короткие сроки. На следующей неделе организуют онлайн-голосование для жителей Воткинска на официальном сайте города.

Отметим, что в городе, удостоенном такого звания, устанавливают стелу с изображением герба муниципального образования и текстом соответствующего указа главы государства.