Прокуратура Удмуртии утвердила обвинение в отношении двух адвокатов

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвокатов по факту совершения ими мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемые под предлогом мнимой передачи в качестве посредников взятки сотрудникам правоохранительных органов за вынесение в пользу потерпевшей процессуальных и судебных решений получили от неё деньги в размере 15 млн рублей, которые обратили в свою пользу.

Потом при получении ещё 10 млн рублей их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртии. Также с 22 марта по 12 апреля 2023 года один из обвиняемых аналогичным способом похитил у потерпевшей 1,2 млн рублей.

Также один из обвиняемых в мае 2023 года незаконно приобрёл и хранил по месту своего фактического проживания военные патроны в количестве 80 штук.

Кроме этого один из обвиняемых, управляя частной автошколой, в 2022 году получил от гражданина коммерческий подкуп в общей сумме 140 тыс. рублей за способствование в получении свидетельства об обучении на водителя категории «В» без фактического его прохождения, дающего в последующем право на сдачу квалификационного экзамена в ГИБДД.

Уголовное дело подлежит рассмотрению Октябрьским районным судом Ижевска.