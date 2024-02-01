Мошенники пытаются получить персональные данные членов избиркомов Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Члены избирательных комиссий Удмуртии подверглись атаке мошенников. Об этом сообщает региональный избирком.

Члены комиссий всех уровней начали получать сообщения от злоумышленников, представляющимися силовиками, работниками банков и госорганов.

«Поводы к общению разные, но задача у всех общая - получить доступ к персональным данным членов комиссий и ввести людей в заблуждение. Это мошенники», — отметили в избиркоме Удмуртии.

Ранее, мошенники под видом сотрудников ФСБ толкают жителей Удмуртии на совершение противоправных действий.