Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Мошенники пытаются получить персональные данные членов избиркомов Удмуртии

10:45, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Мошенники пытаются получить персональные данные членов избиркомов Удмуртии
10:45, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: Йонаса Леупе на Unsplash
146
0

В дальнейшем задачей мошенников является введение в заблуждение.

Ижевск. Удмуртия. Члены избирательных комиссий Удмуртии подверглись атаке мошенников. Об этом сообщает региональный избирком.

Члены комиссий всех уровней начали получать сообщения от злоумышленников, представляющимися силовиками, работниками банков и госорганов.

«Поводы к общению разные, но задача у всех общая - получить доступ к персональным данным членов комиссий и ввести людей в заблуждение. Это мошенники», — отметили в избиркоме Удмуртии.

Ранее, мошенники под видом сотрудников ФСБ толкают жителей Удмуртии на совершение противоправных действий.

10:45, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники