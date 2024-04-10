Банки хотят заставить рассылать заемщикам оповещения о взятых ими кредитах

Москва. Кредитные организации следует обязать информировать граждан о том, что на них оформлены займы. Это затруднит противоправные действия мошенников, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме, пишет «Российская газета».

По ее словам, идею необходимо обсудить с Минцифры. Оповещать россиян о том, что они стали заемщиками, будут, вероятнее всего, через портал Госуслуг. Для этого потребуется соответствующая доработка сайта, отметила глава ЦБ.

Напомним, в конце февраля 2024 года Госдума приняла закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на взятие кредитов. Позднее документ был подписан президентом России, однако он вступит в силу только в марте 2024 года.

В последнее время в России участились случаи оформления кредитов на граждан без их ведома. Для этого мошенники используют незаконно добытые личные данные своих жертв и банки, предоставляющие займы онлайн.