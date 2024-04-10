Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Банки хотят заставить рассылать заемщикам оповещения о взятых ими кредитах

17:22, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Банки хотят заставить рассылать заемщикам оповещения о взятых ими кредитах
17:22, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#финансы и деньги\n#банки\n#мошенники\n#Госдума\n#Центробанк\n#Набиуллина\n#законы\n#деньги\n#кредиты\n#долги
Фото: pxhere.com
49
0

С таким предложением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Москва. Кредитные организации следует обязать информировать граждан о том, что на них оформлены займы. Это затруднит противоправные действия мошенников, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме, пишет «Российская газета».

По ее словам, идею необходимо обсудить с Минцифры. Оповещать россиян о том, что они стали заемщиками, будут, вероятнее всего, через портал Госуслуг. Для этого потребуется соответствующая доработка сайта, отметила глава ЦБ.

Напомним, в конце февраля 2024 года Госдума приняла закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на взятие кредитов. Позднее документ был подписан президентом России, однако он вступит в силу только в марте 2024 года.

В последнее время в России участились случаи оформления кредитов на граждан без их ведома. Для этого мошенники используют незаконно добытые личные данные своих жертв и банки, предоставляющие займы онлайн. 

17:22, 10 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#финансы и деньги\n#банки\n#мошенники\n#Госдума\n#Центробанк\n#Набиуллина\n#законы\n#деньги\n#кредиты\n#долги