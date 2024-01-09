Глава Сарапула предупредил население о появлении его фейка в мессенджере

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков предупредил жителей о появлении его фейковой страницы в мессенджере «WhatsApp»*.

Мэр предупреждает жителей ни в коем случае не переводить деньги и не отвечать на звонки людей, контакты которых дают в переписке с его фейковой страницей.

«Я не менял и не меняю номер своего телефона, если мы ранее состояли в переписке, у вас должна остаться история», — предостерегает горожан Виктор Шестаков.

Также глава Сарапула напомнил свои официальные страницы в соцсетях:

ВКонтакте: vk.com/vmshestakov

Телеграм: t.me/vmshestakov

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578261759809

*«ВатсАп» — принадлежит «Meta», которая признана экстремистской организацией на территории РФ.