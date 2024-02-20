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Госдума разрешила россиянам блокировать оформление кредитов на свое имя

17:48, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Госдума разрешила россиянам блокировать оформление кредитов на свое имя
17:48, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
123
0
#финансы и деньги\n#банки\n#процент\n#Госдума\n#законы\n#деньги\n#госуслуги\n#МФЦ\n#мошенники\n#кредиты\n#долги
Фото: pxhere.com
123
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Данная мера защитит граждан от мошенников, завладевших персональными данными.

Москва. Закон о самозапрете на кредиты приняла во втором и третьем чтениях Госдума. Он дает гражданину право исключить возможность заключения с ним договоров потребительского займа, сообщает пресс-служба российского парламента.

Как пояснил спикер законодательного органа Вячеслав Володин, данная мера обезопасит россиян от мошенников, которые берут в банках и МФО деньги на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные. 

По словам председателя Госдумы, установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов можно будет через портал «Госуслуги», или обратившись в МФЦ. Данное действие будет отражено в кредитной истории. При этом, если гражданин впоследствии примет решение одолжить деньги, он сможет снять самозапрет в любой момент, уточнил Вячеслав Володин.

Закон может вступить в силу 1 марта 2024 года, но перед этим он должен пройти через Совет Федерации, а затем быть подписан президентом России. 

Напомним, о подготовке законопроекта о самозапрете на оформление кредитов сообщили ранее в Центробанке.

17:48, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
123
0
#финансы и деньги\n#банки\n#процент\n#Госдума\n#законы\n#деньги\n#госуслуги\n#МФЦ\n#мошенники\n#кредиты\n#долги