Госдума разрешила россиянам блокировать оформление кредитов на свое имя

Москва. Закон о самозапрете на кредиты приняла во втором и третьем чтениях Госдума. Он дает гражданину право исключить возможность заключения с ним договоров потребительского займа, сообщает пресс-служба российского парламента.

Как пояснил спикер законодательного органа Вячеслав Володин, данная мера обезопасит россиян от мошенников, которые берут в банках и МФО деньги на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные.

По словам председателя Госдумы, установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов можно будет через портал «Госуслуги», или обратившись в МФЦ. Данное действие будет отражено в кредитной истории. При этом, если гражданин впоследствии примет решение одолжить деньги, он сможет снять самозапрет в любой момент, уточнил Вячеслав Володин.

Закон может вступить в силу 1 марта 2024 года, но перед этим он должен пройти через Совет Федерации, а затем быть подписан президентом России.

Напомним, о подготовке законопроекта о самозапрете на оформление кредитов сообщили ранее в Центробанке.