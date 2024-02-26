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Подозреваемую в хищении у 98-летней пенсионерки полумиллиона рублей жительницу Алнашского района задержали

17:45, 26 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Подозреваемую в хищении у 98-летней пенсионерки полумиллиона рублей жительницу Алнашского района задержали
17:45, 26 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
165
0
#мошенники\n#пенсионеры\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
165
0

Мошенники убедили пенсионерку в причастности её родственника к ДТП.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе задержали 33-летнюю женщину по подозрению в хищении у 98-летней пенсионерки 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Установлено, что безработная злоумышленница нашла в интернете способ заработать в роли курьера. В конце сентября 2023 года обвиняемая получила адрес пенсионерки, у которой нужно было забрать деньги и перевести их на указанные счета.

98-летней жительнице предварительно позвонили и сообщили, что её родственник стал виновником ДТП, и ему на помощь требуются деньги, после чего пенсионерка передала деньги прибывшему курьеру.

Подозреваемая помещена в изолятор и ожидает суда.

17:45, 26 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
165
0
#мошенники\n#пенсионеры\n#Удмуртия