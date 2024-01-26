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Мошенники под видом сотрудников ФСБ толкают жителей Удмуртии на совершение противоправных действий

10:45, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Мошенники под видом сотрудников ФСБ толкают жителей Удмуртии на совершение противоправных действий
10:45, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
566
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#мошенники
Фото: Луиса Вилласмила на Unsplash
566
0

Также злоумышленники «выкачивают» из потерпевших деньги.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников госбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Удмуртии.

Злоумышленники пользуются технологией подмены телефонных номеров. Граждане получали сообщения, в которых, под предлогом проведения СВО, от них требовалось совершать противоправные действия, передавать информацию или скидывать деньги. Доверчивые люди попадались на удочку мошенников, шли на нарушения и лишались денег.

Злоумышленники присылают в сообщениях фото поддельных удостоверений сотрудников ФСБ и отправляли по почте бумажные повестки с поддельными печатями и вымышленными данными.

10:45, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
566
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#мошенники