Мошенники под видом сотрудников ФСБ толкают жителей Удмуртии на совершение противоправных действий

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников госбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Удмуртии.

Злоумышленники пользуются технологией подмены телефонных номеров. Граждане получали сообщения, в которых, под предлогом проведения СВО, от них требовалось совершать противоправные действия, передавать информацию или скидывать деньги. Доверчивые люди попадались на удочку мошенников, шли на нарушения и лишались денег.

Злоумышленники присылают в сообщениях фото поддельных удостоверений сотрудников ФСБ и отправляли по почте бумажные повестки с поддельными печатями и вымышленными данными.