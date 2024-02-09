Квартиру у пенсионерки обманом продали в Глазове за 1 млн рублей

Глазов. Удмуртия. Жителя Удмуртии заподозрили в том, что он путём обмана продал квартиру пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

В полицию обратилась 66-летняя дама, сообщив, что её лишили жилья. Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Глазова.

По версии следствия, потерпевшая оформила доверенность для своего знакомого, чтобы он помогал женщине по хозяйству: забирал и приносил на дом её пенсию, а также оплачивал коммунальные счета.

Об этом узнал подозреваемый и обратился к мужчине с предложением заложить квартиру потерпевшей на три месяца для получения денежных средств. При этом он ввёл в заблуждение знакомого потерпевшей, что данную квартиру выкупит из залога по истечению оговорённого срока. Мужчина согласился на указанное условие, и, воспользовавшись имеющейся доверенностью, заключил договор на продажу квартиры потерпевшей за 1 000 000 рублей. Полученные деньги он передал подозреваемому, который в свою очередь потратил их на личные нужды.

Кроме того, задержанный ранее уже был судим за подобные преступления, и в настоящее время в Глазовском районном суде имеется аналогичное уголовное дело, по которому также потерпевший лишился жилья.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Задержанный водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление грозит лишение свободы до 10 лет.