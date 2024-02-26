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Четверо жителей Сарапула подозреваются в обмане сироты при продаже его квартиры

12:18, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Четверо жителей Сарапула подозреваются в обмане сироты при продаже его квартиры
12:18, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#квартира\n#продажи\n#мошенники
Фото: elements.envato.com (novegor)
192
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Они присвоили большую часть от вырученных средств.

Сарапул. Удмуртия. Четверо жителей Сарапула подозреваются в мошенничестве и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

По версии следствия, четверо местных жителей возрастом 19, 27 лет и 41 год в июле 2023 года узнали, что 20-летний ижевчанин из-за своего статуса ребенка-сироты получил квартиру. В результате они предложили собственнику помочь продать её. Покупатель жилплощади заплатил миллион рублей, 600 тыс. рублей из которых обвиняемые оставили себе, а 400 тыс. рублей отдали бывшему владельцу квартиры. 

Помимо этого, трое подозреваемых в период с мая по июнь 2023 года похитили имущество из квартиры 28-летнего жителя Киясово. В том числе они забрали телевизор, музыкальную аппаратуру и мобильные телефоны. Ущерб составил более 60 тыс. рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161, части 3 статьи 159 УК России («Грабеж, совершенный группой лиц, мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере»). Дело с обвинительным заключением направлено в суд. 

12:18, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
192
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#квартира\n#продажи\n#мошенники