Четверо жителей Сарапула подозреваются в обмане сироты при продаже его квартиры

Сарапул. Удмуртия. Четверо жителей Сарапула подозреваются в мошенничестве и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По версии следствия, четверо местных жителей возрастом 19, 27 лет и 41 год в июле 2023 года узнали, что 20-летний ижевчанин из-за своего статуса ребенка-сироты получил квартиру. В результате они предложили собственнику помочь продать её. Покупатель жилплощади заплатил миллион рублей, 600 тыс. рублей из которых обвиняемые оставили себе, а 400 тыс. рублей отдали бывшему владельцу квартиры.

Помимо этого, трое подозреваемых в период с мая по июнь 2023 года похитили имущество из квартиры 28-летнего жителя Киясово. В том числе они забрали телевизор, музыкальную аппаратуру и мобильные телефоны. Ущерб составил более 60 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161, части 3 статьи 159 УК России («Грабеж, совершенный группой лиц, мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере»). Дело с обвинительным заключением направлено в суд.