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Санавиация с приходом хорошей погоды возобновила полёты в районы Удмуртии

08:30, 12 февраля, 2020
Юрий Абашев
Санавиация с приходом хорошей погоды возобновила полёты в районы Удмуртии
08:30, 12 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#здоровье\n#Ижевск\n#авиация\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#вертолет
Фото: ИА Сусанин
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С начала года совершено 8 рейсов.

Ижевск. Удмуртия. Санавиация Удмуртии начала полёты в районы республики после наступления благоприятной погоды. До этого из-за нулевой температуры возникала опасность обледенения машины. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» рассказал заведующий республиканским центром экстренной медицинской помощи Алексей Калмыков.

В 2019 году санитарная авиация совершила 98 вылетов, эвакуировав 96 человек. После того как поступил вызов, у вертолёта, по нормативу, есть 30 минут, чтобы подняться в воздух. Зимой правила дают на взлёт один час.

«Авиация у нас работает в дневное время. Решение об эвакуации принимаю я, в моё отсутствие – дублёр. В приоритете пациенты в тяжёлом состоянии. Мы летаем на преимущественно расстояние 90 километров. Но по опыту уже поняли, что можем летать и на более близкие дистанции», - рассказал Алексей Калмыков.

На вертолётах в Ижевск уже доставляли людей в критическом состоянии, на вентиляции лёгких и системах поддержания кровообращения. 11 февраля санитарная авиация в восьмой раз с начала года вылетела за больным в один из районов республики. По словам Алексея Калмыкова, у женщины наблюдается нарушение мозгового кровообращения. В 1 РКБ Ижевска ей окажут помощь, вплоть до возможности нейрохирургической операции.

Пациента всегда сопровождает врач, который обеспечивает стабильное состояние во время полёта. Преодоление расстояния до Можги занимает примерно 30-40 минут. До Глазова - дольше.

«Все необходимые мероприятия мы проводим в больнице до вылета. В небе ведётся мониторинг важных функций организма. Если появляется необходимость, то вводим препараты. Этот случай для нас уже рядовой. За год работы получилось адаптироваться и привыкнуть к полётам», - сказал прибывший на вертолёте врач республиканского центра медицинской помощи Лев Ферулёв.

По его словам, за время использования санавиации никаких внештатных ситуаций не было. Состояние больных оценивается ещё в больнице, их готовят к полёту, за ними всё это время наблюдают опытные врачи, а за штурвалом вертолёта находятся специалисты высшего класса.

«До это я управлял военным вертолётом МИ-8. После окончания службы переучился на гражданские машины. Специфика схожа. В армии мы занимались перевозкой и эвакуацией людей, в основном раненых военнослужащих. Сейчас всё то же, только вертолёт более лёгкий, компактный. На нём можно садиться на самые ограниченные площадки, в том числе в городской черте и лесах», - рассказал пилот вертолёта Алексей Макаров.

Отсутствие в Удмуртии оборудованных взлётно-посадочных площадок остаётся острой проблемой для республиканской санавиации. Решить её планируется в рамках национальных проектов.

«К сожалению, в Удмуртии пока нет оборудованных площадок. Их организация – это приоритетная задача на 2020 год. Удобнее всего сейчас садиться в Можге. Место хорошее и находится недалеко от медучреждения. Самая больная точка – это Глазов. Вертолётная площадка там находится на расстоянии 11 километров от больницы», - отметил Алексей Калмыков.

По его словам, в 2020 году на территории первой республиканской больницы должна появиться полностью оборудованная площадка.

В июле 2019 года санавиация Удмуртии доставила из Можги в Ижевск первого пациента, находящегося в тяжёлом состоянии. С этого момента полёты медицинских вертолётов стали регулярными.

08:30, 12 февраля, 2020
Юрий Абашев
208
0
#здоровье\n#Ижевск\n#авиация\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#вертолет

 

 

 


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