Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид

Мошенники пытались добраться до сенатора от Удмуртии

10:27, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Мошенники пытались добраться до сенатора от Удмуртии
10:27, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
421
0
#мошенники\n#сенатор\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Towfiqu Barbhuiya)
421
0

Они писали ей от имени сенатора России от Красноярского края Андрея Клишаса.

Ижевск. Удмуртия. Сенатор от Удмуртии Любовь Глебова чуть не стала жертвой мошенников. Они писали ей с фейкового аккаунта сенатора России от Красноярского края Андрея Клишаса. Об этом  инциденте Клишас сообщил в своем Телеграм-канале.

Вечером 11 января неизвестные под видом Андрея Клишаса написали Любови Глебовой с попыткой выяснить личную информацию, однако она смогла, задав несколько вопросов, распознать неладное.

«Бдительная сенатор Глебова на разводку мошенников не повелась и отправила их далеко… (она может)», — так прокомментировал случившееся Андрей Клишас.

10:27, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
421
0
#мошенники\n#сенатор\n#Удмуртия