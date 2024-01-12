Мошенники пытались добраться до сенатора от Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Сенатор от Удмуртии Любовь Глебова чуть не стала жертвой мошенников. Они писали ей с фейкового аккаунта сенатора России от Красноярского края Андрея Клишаса. Об этом инциденте Клишас сообщил в своем Телеграм-канале.

Вечером 11 января неизвестные под видом Андрея Клишаса написали Любови Глебовой с попыткой выяснить личную информацию, однако она смогла, задав несколько вопросов, распознать неладное.

«Бдительная сенатор Глебова на разводку мошенников не повелась и отправила их далеко… (она может)», — так прокомментировал случившееся Андрей Клишас.