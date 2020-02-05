Итоги дня: памятная монета к 100-летию Удмуртии, жалобы на подорожание масок и дополнительный рейс до Сарапула

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» подводит итоги и рассказывает о самых важных событиях дня.

Значимая дата:

В честь 100-летия государственности Удмуртии Банк России выпустит памятную монету из серебра номиналом 3 рубля. В оборот поступит 3 тыс. монет.

Сообщаем:

Жители Удмуртии могут пожаловаться в ФАС на подорожание медицинских масок. Управление ведомства по Удмуртии запустило «горячую линию».

По тракторам:

В деревне Большая Кивара 21 марта в третий раз пройдет тракторный биатлон. Мероприятие попало в список лучших практик развития территорий.

Спецстрой:

Главное военно-строительное управление №8 в Удмуртии возглавил Александр Лемзин. Вадим Выгулярный покинул этот пост. Он продолжит работу в системе Военно-строительного комплекса.

Новый рейс:

В Удмуртии запустили дополнительный пригородный поезд, соединивший Сарапул и Камбарку. Электричка будет курсировать в удобное для населения время.