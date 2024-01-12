В сборную Удмуртии на «Ижевской винтовке» войдут пять человек 

Ижевск. Удмуртия. Министр спорта Удмуртии Денис Парахин рассказал, что в сборную республики на «Ижевской винтовке» (0+) войдут пять спортсменов. Об этом министр сообщил в ходе эфира на радио «Адам».

На вопрос ведущего о составе сборной Удмуртии Денис Парахин ответил, что в мужской сборной есть четыре спортсмена, а в женской — одна биатлонистка. Ранее министр уже высказывался о проблемах в этой области и выражал надежду на улучшение ситуации в следующем сезоне.

Кроме того, в ходе эфира прозвучал вопрос, как в сборной Беларуси появился уроженец Увинского района.

«Никита Лобастов родился в Уве и в начале спортивной карьеры тренировался там же. Однако в момент, когда сборную Беларуси тренировал Владимир Королькевич, на одних из международных соревнований он пригласил Никиту Лобастова к себе. К сожалению, в тот период времени он находился в возрасте, когда не было никаких нормативных документов, которые смогли бы его остановить, так что он свободно принял решение о переходе», — рассказал председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртии по физической культуре, спорту и молодёжной политике, призёр мировых кубков по биатлону Иван Черезов.

Напомним, что соревнования пройдут с 18 по 21 января. 18 числа пройдут индивидуальные гонки, 20 — спринты, а 21 января устроят масс-старт.