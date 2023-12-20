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«Наша сборная обеспечена патронами»: министр спорта Удмуртии рассказал про «Ижевскую винтовку» в 2024 году

11:46, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
«Наша сборная обеспечена патронами»: министр спорта Удмуртии рассказал про «Ижевскую винтовку» в 2024 году
11:46, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
76
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#биатлон\n#Удмуртия\n#Ижевская винтовка
Фото: ИА «Сусанин»
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Соревнования пройдут с 16 по 21 января.

Ижевск. Удмуртия. Министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин рассказал о наличии патронов для сборной республики на предстоящих соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» (0+). Встреча с журналистами состоялась 20 декабря. 

«Ижевская винтовка» — это всероссийское мероприятие, и в нём участвуют сборные команд из разных регионов, у которых своё материально-техническое обеспечение, прокомментировал ситуацию с покупкой патронов для соревнований Денис Парахин.

Также в ходе конференции министр ответил на вопрос о том, из каких винтовок будут стрелять спортсмены.

«Винтовки —  это достаточно индивидуальная история, у каждого спортсмена своя винтовка, но большинство из них работают с ижевской БИ-7-5. Более того, профессиональные биатлонисты рассказали, что российские спортсмены любят ижевское оружие», — ответил Денис Парахин.

Соревнования пройдут с 16 по 21 января 2024 года. 

Напомним, что в 2022 году Республиканские соревнования по биатлону проходили без стрельбы, поскольку патроны не успели приобрести. Перед «Ижевской винтовкой» в начале 2023 года руководитель Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов заявлял, что к соревнованиям патроны закуплены.

11:46, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#биатлон\n#Удмуртия\n#Ижевская винтовка