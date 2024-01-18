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Биатлонисты провели дуэльные стрельбы в рамках пролога перед «Ижевской винтовкой»

08:30, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Биатлонисты провели дуэльные стрельбы в рамках пролога перед «Ижевской винтовкой»
08:30, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон
Фото: ИА «Сусанин»
278
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Среди победителей воспитанник удмуртской школы биатлона Виктор Плицев.

Ижевск. Удмуртия. 17 января на биатлонном комплексе имени Демидова в Ижевске состоялись дуэльные стрельбы. Развлекательные состязания прошли в рамках нового проекта Союза биатлонистов России. Зрителем состязаний стал корреспондент «Сусанина».

Пролог перед «Ижевской винтовкой» прошёл в рамках дуэльных стрельб. Проводить развлекательные состязания перед началом крупных соревнований — в данном случае это «Ижевская винтовка» (0+) — Союз биатлонистов начал относительно недавно.

Победителем состязаний стал воспитанник удмуртской школы биатлона, член сборной ЯНАО Виктор Пливцев. Среди женщин первое место заняла представительница Красноярского края Наталья Гербулова.

Также в стрельбах участвовал чемпион России и член сборной Удмуртии Александр Корнев и другой воспитанник удмуртской школы биатлона Александр Поварницын.

Напомним, 54-я «Ижевская винтовка» стартует 18 января

08:30, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон