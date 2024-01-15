Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит второй этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону для слепых (0+). Соревнования проводятся на территории СОЛК им. Г. А. Кулаковой. За медали борются 112 спортсменов из 14 регионов страны, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии

В ходе соревнований лыжник из Ижевска Даниил Зыкин завоевал серебряную медаль в классическом стиле на дистанции 5 км в возрастной категории 19-21 год.

Лыжник из Ижевска завоевал серебряную медаль на Кубке России по спорту слепых. Даниил Зыкин выступал в классическом стиле на дистанции 5 км в возрастной категории 19-21 год. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Помимо него, бронзовыми призёрами всероссийских детско-юношеских соревнований в классическом стиле на дистанции 2 км стали Ольга Тонкова и Данил Леконцев.

В программе соревнований (0+):

16 января в 08:00 лыжные гонки, спринт в классическом стиле и 18 января свободный стиль на дистанции 10 км.

20 января в 11:00 биатлон на среднюю дистанцию – 4 огневых рубежа и штрафные круги; 21 января в 11:00 спринт.

Также в рамках всероссийских соревнований среди детей с нарушением зрения в программе: 16 января в 13:00 лыжные гонки, спринт на 900 метров в классическом стиле; 18 января в 13:00 дистанция 5 км в свободном стиле; 20 января в 13:00 дистанция 2 км в свободном стиле и 21 января в 13:00 — эстафеты.