На время «Ижевской винтовки» между городом и комплексом будет курсировать бесплатный трансфер

Ижевск. Удмуртия. Руководитель Федерации биатлона Удмуртии, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира Иван Черезов рассказал, что во время «Ижевской винтовки» (0+) между Ижевском и комплексом А. М. Демидова будет курсировать бесплатный трансфер.

Также перед началом официальной части соревнований пройдёт пролог, в котором спортсмены будут бежать лыжную стометровку. На старт выйдут 4 команды под главенством Александра Логинова, Ирины Казакевич, Эдуарда Латыпова и Натальи Гербуловой.

Кроме того, в ходе встречи с журналистами 20 декабря министр спорта Удмуртии Денис Парахин ответил на вопрос об усилении команды сборной республики.

«Безусловно, проблемы в этой области есть. На сегодняшний день у нас только одна спортсменка в женской команде, что говорит о невозможности участия в эстафете. Но на данный момент у нас есть юниоры, которые смогут усилить сборную в следующем году», — прокомментировал Денис Парахин.

Министр назвал имена Софьи Гирбасовой, Алины Зелениной и Марьяны Перевозчиковой среди будущих участниц сборной. Однако, отметил Денис Парахин, этого количества всё равно недостаточно для полноценной команды, так как нет запасных.

Напомним, что соревнования пройдут с 16 по 21 января. Помимо звёзд российского биатлона в «Ижевской винтовке» будет участвовать сборная Беларуси.