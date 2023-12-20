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На время «Ижевской винтовки» между городом и комплексом будет курсировать бесплатный трансфер

13:33, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
На время «Ижевской винтовки» между городом и комплексом будет курсировать бесплатный трансфер
13:33, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
171
0
#биатлон\n#Удмуртия\n#Иван Черезов
Фото: ИА «Сусанин»
171
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Перед началом соревнований ожидается пролог, на котором спортсмены пробегут лыжную стометровку.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель Федерации биатлона Удмуртии, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира Иван Черезов рассказал, что во время «Ижевской винтовки» (0+) между Ижевском и комплексом А. М. Демидова будет курсировать бесплатный трансфер.

Также перед началом официальной части соревнований пройдёт пролог, в котором спортсмены будут бежать лыжную стометровку. На старт выйдут 4 команды под главенством Александра Логинова, Ирины Казакевич, Эдуарда Латыпова и Натальи Гербуловой.

Кроме того, в ходе встречи с журналистами 20 декабря министр спорта Удмуртии Денис Парахин ответил на вопрос об усилении команды сборной республики.

«Безусловно, проблемы в этой области есть. На сегодняшний день у нас только одна спортсменка в женской команде, что говорит о невозможности участия в эстафете. Но на данный момент у нас есть юниоры, которые смогут усилить сборную в следующем году», — прокомментировал Денис Парахин.

Министр назвал имена Софьи Гирбасовой, Алины Зелениной и Марьяны Перевозчиковой среди будущих участниц сборной. Однако, отметил Денис Парахин, этого количества всё равно недостаточно для полноценной команды, так как нет запасных. 

Напомним, что соревнования пройдут с 16 по 21 января. Помимо звёзд российского биатлона в «Ижевской винтовке» будет участвовать сборная Беларуси.

13:33, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
171
0
#биатлон\n#Удмуртия\n#Иван Черезов