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Пять медалей привезли спортсмены Удмуртии с Кубка Содружества по биатлону

13:27, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пять медалей привезли спортсмены Удмуртии с Кубка Содружества по биатлону
13:27, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Беларусь\n#спорт\n#биатлон\n#медали
Фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии
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Биатлонисты завоевали одно золото, три серебряных медали и одну бронзовую.

Беларусь. Удмуртские биатлонисты завоевали пять наград на этапе Кубка Содружества по биатлону. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Третий этап прошел с 3 по 7 января в деревне Раубичи в Республике Беларусь. Спортсмены соревновались в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Биатлонист Александр Корнев завоевал серебро в спринте на 7,5 км и бронзу в гонке преследования на 12,5 км. В этой же гонке преследования уроженец Ижевска Александр Поварницын взял серебро.

Также две медали выиграла семейная пара Рустам и Валерия Каюмовы. Валерия победила в спринтерской гонке, а Рустам пришел вторым в масс-старте.

Напомним, что сборная Беларуси вскоре выступит в Удмуртии на «Ижевской винтовке». Она пройдет с 18 по 21 января. Для болельщиков расширили трибуны и расчистили дополнительные парковочные места. 

13:27, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Беларусь\n#спорт\n#биатлон\n#медали