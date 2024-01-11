Пять медалей привезли спортсмены Удмуртии с Кубка Содружества по биатлону

Беларусь. Удмуртские биатлонисты завоевали пять наград на этапе Кубка Содружества по биатлону. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Третий этап прошел с 3 по 7 января в деревне Раубичи в Республике Беларусь. Спортсмены соревновались в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Биатлонист Александр Корнев завоевал серебро в спринте на 7,5 км и бронзу в гонке преследования на 12,5 км. В этой же гонке преследования уроженец Ижевска Александр Поварницын взял серебро.

Также две медали выиграла семейная пара Рустам и Валерия Каюмовы. Валерия победила в спринтерской гонке, а Рустам пришел вторым в масс-старте.

Напомним, что сборная Беларуси вскоре выступит в Удмуртии на «Ижевской винтовке». Она пройдет с 18 по 21 января. Для болельщиков расширили трибуны и расчистили дополнительные парковочные места.