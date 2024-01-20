В спринтерской гонке удмуртский биатлонист Ильназ Мухамедзянов занял 10 место

Ижевск. Удмуртия. 20 января на биатлонном комплексе имени генерала Демидова в Ижевске завершилась мужская спринтерская гонка Альфа-Банк Кубка России. Первым 10-километровую дистанцию преодолел Иван Тулатин из Беларуси. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Антон Бабиков из Башкортостана с одним промахом при стрельбе занял 2 место, третьим на финиш пришел Михаил Бурундуков из Ханты-Мансийска.

Ильназ Мухамедзянов, представляющий Удмуртскую Республику, занял 10 место.

Сегодня на Кубке России по биатлону ожидается спринтерская гонка среди женщин, а 21 января состоятся мужской и женский масстарты(0+).