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В спринтерской гонке удмуртский биатлонист Ильназ Мухамедзянов занял 10 место

12:56, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В спринтерской гонке удмуртский биатлонист Ильназ Мухамедзянов занял 10 место
12:56, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
177
0
#биатлон\n#Ижевская винтовка
Фото: ИА "Сусанин"
177
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Первым 10-километровую дистанцию преодолел Иван Тулатин из Беларуси.

Ижевск. Удмуртия. 20 января на биатлонном комплексе имени генерала Демидова в Ижевске завершилась мужская спринтерская гонка  Альфа-Банк Кубка России. Первым 10-километровую дистанцию преодолел Иван Тулатин из Беларуси.  Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Антон Бабиков из Башкортостана с одним промахом при стрельбе занял 2 место, третьим на финиш пришел Михаил Бурундуков из Ханты-Мансийска.

Ильназ Мухамедзянов, представляющий Удмуртскую Республику,  занял 10 место.  

Сегодня на Кубке России по биатлону ожидается спринтерская гонка среди женщин, а 21 января  состоятся мужской и женский масстарты(0+).

 

12:56, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
177
0
#биатлон\n#Ижевская винтовка