На «Ижевской винтовке» выступит сборная Беларуси

Ижевск. Удмуртия. На предстоящей «Ижевской винтовке» (0+) выступит сборная Беларуси в составе 33 человек. Среди них есть уроженец Увинского района Никита Лобастов. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Денис Парахин на встрече с журналистами 20 декабря.

Соревнования посетят такие звёзды биатлона как: Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, уроженец Ижевска Александр Поварницын и другие. Среди женщин выступят не менее именитые спортсменки — Виктория Сливко, Кристина Резцова — дочь знаменитой Анфисы Резцовой, Тамара Дербушева и другие биатлонистки.

Также Денис Парахин ответил журналистам по поводу прошлогодних замечаний комиссии Союза биатлонистов России.

«У нас была просьба от Союза биатлонистов России по обустройству специального помещения «Biathlon Family» (family – семья, – прим. ред), где спортсмены смогут выпить горячий чай или восстановиться перекусом после гонки. Также была просьба сделать новую тёплую кабину для переодевания в сервисной зоне, чтобы не приходилось делать это в судейском доме на втором этаже», — рассказал министр.

Кроме того, сейчас прокладывается оптоволокно, чтобы можно было установить новые камеры и повысить качество трансляции. Освещать гонки будет команда «Матч ТВ» во главе с Дмитрием Губерниевым.

Напоминаем, что 4-й этап Кубка России по биатлону пройдёт с 16 по 21 января в Ижевске на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова.