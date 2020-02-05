Гонки на тракторах пройдут в Удмуртии в марте

Мероприятие отметили в каталоге лучших практик развития территорий.

Большая Кивара. Удмуртия. Тракторный биатлон в третий раз пройдет в Удмуртии. В этом году спортсмены сразятся 21 марта в деревне Большая Кивара Воткинского района, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Традиционно на соревнования приедут белорусские участники – представители Минского тракторного завода.

Отметим, тракторный биатлон в Удмуртии вошел в федеральный каталог лучших практик развития территорий от Национального Конгресс-Бюро - ассоциации организаторов международных мероприятий.

За год мероприятие масштабировалось в 10 раз. В 2019 году его бюджет превысил полмиллиона. В 10 раз выросло количество участников.