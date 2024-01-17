Ижевск может принять Кубок Содружества по биатлону

Ижевск. Удмуртия. Ижевск впервые сможет принять Кубок Содружества по биатлону. Такую идею поддержал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

На пресс-конференции в преддверии «Ижевской винтовки» (0+) руководитель биатлонного комплекса имени А. М. Демидова Ростислав Мусалимов заверил, что трасса подготовлена в соответствии с международными стандартами. В ответ на это исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак предложил подать заявку на проведение Кубка Содружества — состязания, ставшего альтернативой Кубку мира и Кубку IBU.

Министр спорта Удмуртии Денис Парахин обещал рассмотреть вопрос подачи заявки. «Проведение Кубка Содружества в Ижевске станет новой вехой в развитии нашего биатлона. Напомню, в 1992 году именно в Ижевске был учреждëн Союз биатлонистов России. Поэтому проведение здесь Кубка Содружества будет очень символичным», — сказал Денис Парахин.

Напомним, Кубок Содружества был учреждëн в 2022 году Союзами биатлонистов России и Белоруссии.