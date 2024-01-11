Ижевский биатлонист стал третьим в суперспринте на чемпионате России в Чайковском

Чайковский. Пермский Край. Александр Корнев стал третьим в суперспринте на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону в Чайковском. Гонка проходила 11 января. Об этом сообщил министр спорта Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

Четвёртое и пятое места соревнований заняли Евгений Емерхонов и Виктор Плицев – ещё два воспитанника удмуртской школы биатлона.

Напомним, что ранее Александр Корнев уже брал призовое место на Кубке Содружества. Также отметим, что известные спортсмены посетят «Ижевскую винтовку» (0+), которая пройдёт с 18 по 21 января.