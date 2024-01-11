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Ижевский биатлонист стал третьим в суперспринте на чемпионате России в Чайковском

15:50, 11 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевский биатлонист стал третьим в суперспринте на чемпионате России в Чайковском
15:50, 11 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#биатлон\n#Пермский край\n#чемпионат России\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Аарон Дусетт)
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В пятёрку сильнейших вошли трое воспитанников удмуртской школы биатлона.

Чайковский. Пермский Край. Александр Корнев стал третьим в суперспринте на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону в Чайковском. Гонка проходила 11 января. Об этом сообщил министр спорта Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

Четвёртое и пятое места соревнований заняли Евгений Емерхонов и Виктор Плицев – ещё два воспитанника удмуртской школы биатлона.

Напомним, что ранее Александр Корнев уже брал призовое место на Кубке Содружества. Также отметим, что известные спортсмены посетят «Ижевскую винтовку» (0+), которая пройдёт с 18 по 21 января. 

15:50, 11 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
109
0
#биатлон\n#Пермский край\n#чемпионат России\n#Удмуртия