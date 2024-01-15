В Удмуртии завершается подготовка биатлонного комплекса к проведению «Ижевской винтовки»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается подготовка биатлонного комплекса к проведению 54-х соревнований «Ижевская винтовка» (0+). Они начнутся 18 января и являются этапом Кубка России по биатлону.

Руководитель республиканского стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора А. М. Демидова» Ростислав Мусалимов в понедельник, 15 января, рассказал, что уже заканчиваются ремонтные работы в судейском доме.

«Проведён косметический ремонт внутри помещений, заменены окна. Достраивается тёплое помещение для переодевания спортсменов по требованию Союза биатлонистов России. Вешаются баннеры, дополнительно над мишенями установим вывеску "Удмуртская Республика"», — рассказал мастер спорта, который сам стал чемпионом России на «Ижевской винтовке» в сезоне в 2013/14 года.

Он также подчеркнул, что организаторы учли опыт предыдущего года, когда, посмотреть на соревнования прибыло большое количество болельщиков. Потом установили дополнительную зрительную трибуну, дополнительно расчистили три больших парковки для автомобилей. Также подготовили место для боления зрителей вдоль трассы. В прошлом году было около 3000 зрителей.

Ростислав Мусалимов отметил, что многие ресурсы затрачены потому, что «Ижевскую винтовку» раньше не освещали на «Матч ТВ», а сейчас гонка в Удмуртии освещается на федеральном канале. Сегодня сотрудники канала уже начнут устанавливать своё оборудование.

Говоря о возможном переносе из-за холодов, собеседник пояснил, что, во-первых, прогноз погоды обещает допустимую температуру для соревнований, а, во-вторых, есть резервный день — пятница. На него можно будет перенести часть испытаний. Так, например, поступили на прошедшем недавно в Чайковском чемпионате России.

Главный судья соревнований четвёртого этапа Кубка России по биатлону Виктор Васильев рассказал журналистам, что работы ещё очень много, но подготовка идёт полным ходом.

«Все нюансы мы должны проработать, чтобы к 17 января уже была «идеальная картинка» для телевидения в первую очередь. 16 января уже начинаются тренировки спортсменов — им также должны быть обеспечены все необходимые условия. Всё будет готово вовремя», — уверенно заявил главный судья.

Министр физической культуры и спорта Удмуртии Денис Парахин также заверил представителей СМИ, что всё необходимое будет готово вовремя.

«В первую очередь, мы ждём эмоций от соревнований и, конечно же, ждём побед от наших спортсменов. Мы помним, как в прошлом году в финальной гонке у мужчин на масс-старте Ильназ Мухаметзянов феерично финишировал с флагом Удмуртской Республики и трибуны ревели. Это были непередаваемые эмоции», — сказал Денис Парахин.

Он отметил, что для болельщиков, как всегда, подготовлена хорошая развлекательная программа. Будет палатка для обогрева, где можно будет выпить горячий чай и подкрепиться перепечами. Также традиционно для удобства болельщиков будет курсировать бесплатный «шаттл» от остановки «Северный микрорайон» до биатлонного комплекса. Он будет ходить с 09:00 до 16:00 с интервалом в 30 минут.

Напомним, соревнования проходят в три дня:

- 18 января (чт) — соревнования откроет индивидуальная гонка;

- 20 января (сб) — мужчины и женщины пробегут спринт;

- 21 января (вс) — большой масс-старт.