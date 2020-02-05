Жители Удмуртии смогут пожаловаться в ФАС на подорожание или дефицит медицинских масок

Спрос на них увеличился в связи с эпидемией коронавируса, начавшейся в Китае.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут пожаловаться на подорожание или дефицит медицинских масок в Федеральную антимонопольную службу. Для этого Управление ФАС по Удмуртской Республике запустило «горячую линию», сообщает пресс-служба надзорного органа.

Специалисты ведут мониторинг изменения цен на медицинские маски. Жители же могут передать сведения о подорожании или дефиците по телефону 8(3412)57-22-51. Также можно отправить письмо на адрес электронной почты to18@fas.gov.ru. Если будет зарегистрирован рост цен или нехватка продукции, сотрудники службы проведут проверку.

«В случае выявления экономически необоснованного роста цен на медицинские маски на территории Удмуртской Республики управлением будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством», – говорится в сообщении.

Напомним, спрос на маски увеличился в связи с эпидемией коронавируса, начавшейся в Китае. На сегодняшний день заразились более 24,5 тыс. человек, 492 скончались.

Ранее Удмуртия решила отправить крупную партию масок в Китай.