  • $ 63.43 ↓
  • € 70.13 ↓

Жители Удмуртии смогут пожаловаться в ФАС на подорожание или дефицит медицинских масок

10:20, 05 февраля, 2020
Ксения Чернова
Жители Удмуртии смогут пожаловаться в ФАС на подорожание или дефицит медицинских масок
10:20, 05 февраля, 2020
Ксения Чернова
140
0
#бизнес\n#здоровье\n#ФАС\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#дефицит\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
140
0

Спрос на них увеличился в связи с эпидемией коронавируса, начавшейся в Китае.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут пожаловаться на подорожание или дефицит медицинских масок в Федеральную антимонопольную службу. Для этого Управление ФАС по Удмуртской Республике запустило «горячую линию», сообщает пресс-служба надзорного органа.

Специалисты ведут мониторинг изменения цен на медицинские маски. Жители же могут передать сведения о подорожании или дефиците по телефону 8(3412)57-22-51. Также можно отправить письмо на адрес электронной почты to18@fas.gov.ru. Если будет зарегистрирован рост цен или нехватка продукции, сотрудники службы проведут проверку.

«В случае выявления экономически необоснованного роста цен на медицинские маски на территории Удмуртской Республики управлением будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством», – говорится в сообщении.

Напомним, спрос на маски увеличился в связи с эпидемией коронавируса, начавшейся в Китае. На сегодняшний день заразились более 24,5 тыс. человек, 492 скончались.

Ранее Удмуртия решила отправить крупную партию масок в Китай.

10:20, 05 февраля, 2020
Ксения Чернова
140
0
#бизнес\n#здоровье\n#ФАС\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#дефицит\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Два человека погибли в массовой аварии под Ижевском

14:00, 01 февраля, 2020
4281

С 2021 года в Удмуртии введут региональный маткапитал

3618
14:25, 29 января, 2020

В России отменили все поезда из Китая, кроме идущего через Удмуртию

2832
17:27, 31 января, 2020

Жильцы одного из домов на улице Карла Маркса в Ижевске самовольно установили дорожные знаки

2729
12:00, 01 февраля, 2020

В Ижевске из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц

2481
12:36, 03 февраля, 2020

В России появилась новая партия

18:00, 01 февраля, 2020
1865

Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии

1322
18:58, 29 января, 2020

Голикова: коронавирус пришел в Россию, выявлены первые два случая

1255
17:02, 31 января, 2020

Госдума по ошибке запретила региональным депутатам руководить бизнесом

1241
17:58, 30 января, 2020

Новые госномера автомобилей появятся в России

1210
10:44, 03 февраля, 2020

На дороге из Грузии в Россию образовалась трёхкилометровая очередь из машин

12:34, 02 февраля, 2020
1924

Вступили новые правила получения шенгенской визы

1459
10:54, 02 февраля, 2020

Россия оспорила резолюцию ПАСЕ, призывающую оставить Крым

1338
10:31, 31 января, 2020

Компания-владелец «Титаника» подала в суд из-за того, что обломки судна потревожила подлодка

1113
10:59, 30 января, 2020

Китайские дипломаты оскорбились на карикатуру в датской газете

1085
14:21, 29 января, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019