На биатлонном комплексе имени А. М. Демидова к «Ижевской винтовке» расширили основную трибуну

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова расширили основную трибуну и установили дополнительную вдоль трассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации и главы правительства Удмуртии.

Данные мероприятия связаны с подготовкой к «Ижевской винтовке» (0+), которая пройдёт с 18 по 21 января. Напомним, что до биатлонного комплекса будет курсировать бесплатный трансфер.

Кроме того, на территории комплекса расчистили дополнительные парковочные площадки для автомобилистов. Вдоль бордюра парковаться запретят.

Одно из самых ярких изменений коснётся стадиона – в зоне над стрельбищем растянут 20-метровую надпись «Удмуртская Республика». Помимо этого организаторы закупили к соревнования три тысячи пристрелочных мишеней и уже заканчивают работы по дополнительному освещению.

Напомним, что освещать соревнования будет «Матч ТВ» во главе с Дмитрием Губерниевым.