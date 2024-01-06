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Биатлонист из Удмуртии Александр Корнев взял бронзу на этапе Кубка Содружества

17:30, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Биатлонист из Удмуртии Александр Корнев взял бронзу на этапе Кубка Содружества
17:30, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
191
0
#Удмуртия\n#спорт\n#медали\n#биатлон
Фото: vk.com/denisparakhin
191
0

Второе место досталось уроженцу Ижевска Александру Поварницыну.

Беларусь. Удмуртский спортсмен Александр Корнев завоевал бронзовую медаль на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин. 

Мужская гонка преследования на 12,5 км прошла 6 января в деревне Раубичи в Республике Беларусь. Александр Корнев третьим пересек финишную черту.

Золото досталось Антону Смольскому из Беларуси, а серебро взял уроженец Ижевска, который сейчас выступает за сборную Тюменской области, Александр Поварницын.

Напомним, что в конце января сборная Беларуси также выступит на «Ижевской винтовке». 

17:30, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
191
0
#Удмуртия\n#спорт\n#медали\n#биатлон