Биатлонист из Удмуртии Александр Корнев взял бронзу на этапе Кубка Содружества

Беларусь. Удмуртский спортсмен Александр Корнев завоевал бронзовую медаль на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Мужская гонка преследования на 12,5 км прошла 6 января в деревне Раубичи в Республике Беларусь. Александр Корнев третьим пересек финишную черту.

Золото досталось Антону Смольскому из Беларуси, а серебро взял уроженец Ижевска, который сейчас выступает за сборную Тюменской области, Александр Поварницын.

Напомним, что в конце января сборная Беларуси также выступит на «Ижевской винтовке».