Удмуртский биатлонист завоевал малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках

Уфа. Башкортостан. Спортсмен из Удмуртии стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачёте индивидуальных гонок. Финальный забег проходил в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Несмотря на второе место в финальной гонке, Ильназ Мухамедзянов занял первое место рейтинга, набрав суммарно 80 очков.

В ходе интервью с Дмитрием Губерниевым на «МАТЧ» ТВ, спортсмен рассказал, что находится в хорошей форме и будет набирать темп.

«Малый хрустальный глобус отправляется в Удмуртию! Спасибо, Ильназ! Поздравляем с заслуженным трофеем!», — высказалось министерство спорта республики.