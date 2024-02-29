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Удмуртский биатлонист завоевал малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках

16:58, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртский биатлонист завоевал малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках
16:58, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#биатлон\n#Башкортостан\n#Удмуртия\n#победа
Фото: ИА «Сусанин»
52
0

Несмотря на второе место в финальной гонке, Ильназ Мухамедзянов обеспечил победу в зачёте.

Уфа. Башкортостан. Спортсмен из Удмуртии стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачёте индивидуальных гонок. Финальный забег проходил в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Несмотря на второе место в финальной гонке, Ильназ Мухамедзянов занял первое место рейтинга, набрав суммарно 80 очков.

В ходе интервью с Дмитрием Губерниевым на «МАТЧ» ТВ, спортсмен рассказал, что находится в хорошей форме и будет набирать темп.

«Малый хрустальный глобус отправляется в Удмуртию! Спасибо, Ильназ! Поздравляем с заслуженным трофеем!», — высказалось министерство спорта республики.

16:58, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#биатлон\n#Башкортостан\n#Удмуртия\n#победа