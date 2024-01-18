Уроженка Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла 8-е место в женской гонке на «Ижевской винтовке»

Ижевск. Удмуртия. Завершилась индивидуальная гонка на 15 км среди женщин в рамках Кубка России на «Ижевской винтовке» (0+). Трансляцию состязаний ведёт «Матч ТВ».

Победителем гонки стала биатлонистка сборной Московской области Анастасия Гореева, второе место взяла представительница Свердловской области Анастасия Шевченко. Третье место за Елизаветой Каплиной. Уроженка Удмуртии Ульяна Нигматуллина, выступающая за Тюменскую область, заняла восьмое место.

Напомним, в гонке среди мужчин член сборной Удмуртии Александр Корнев стал четвёртым.